صور.. لواء 444 يقتحم أوكاراً للرذيلة في بني وليد

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، اليوم الخميس، عن اقتحام أوكار للرذيلة في مدينة بني وليد.

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ، فقد اقتحمت مفارز اللواء 444 قتال في مدينة بني وليد، فجر اليوم، وكراً تُمارس فيه الرذيلة وتُباع فيه الخمور، وتقوم على تشغيله مجموعات أجنبية.

واتُّخِذت كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وسيتم إحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

ونوه لواء 444 قتال إلى أن مفارزَه قد انتشرت في المدينة بأكملها مجاهرةً بالأمن وفرضه وحماية للمواطنين.