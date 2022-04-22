صور.. لواء 444 يُحرر مختطفين من جنسيات أجنبية

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، عن تحرير مختطفين من جنسيات أجنبية، في مدينة بني وليد.

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد اقتحمت مفارز اللّواء 444 قتال في مدينة بني وليد صباح الخميس، 4 أوكار لعصابات مسلحة تمتهن فيها الخطف وتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية.

وتم تحرير عدد 18 شخص تعرّضوا للخطف في وقت سابق من جنسيات أجنبية، وُجدوا في زنزانات بعضها انفرادية حيث تعرضوا للتّعذيب وأصناف شتّى من الانتهاكات الحسّيّة والمعنويّة، وطالبت هذه العصابة أهالي المخطوفين دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وتم القبض على 4 أشخاص من المطلوبين في هذه الأوكار، وتمّت مصادرة خزان وقود كان مُعدّ للتهريب به 40 ألف لتر وقود.