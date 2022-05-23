صور.. لواء 444 يُداهم أواكر العصابات في بني وليد

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، اليوم الاثنين، عن عمليّة واسعة وخطوة غير مسبوقة، حيث انتشرت مفارزُ اللواء، صباحَ اليوم، في جُلّ مناطق مدينة بني وليد وسط ترحيب أهالي المدينة ودعمهم للقضاء على الخارجين عن القانون.

وتمكّنت مفارزُ اللواء من مداهمة 6 أوكار تتّخذها العصابات الخارجة عن القانون للخطف والتّهريب.

كما تمكّنت مفارزُ اللواء أيضاً من إلقاء القبض على المدعو (م، ف، ا) والمطلوب في قضيّة قتل ارتكبها منذ سنوات.

ونوه اللواء 444 قتال إلى أن هذه العمليّات تأتي وتستمرّ تباعاً لفرض الأمن وحفظ الاستقرار وبسط قوّة الدّولة ودعم مؤسّساتها.