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صور.. لواء 444 يُداهم أوكار العصابات في منطقة نسمة

عين ليبيا | نُشر: السبت، 28 مايو 2022 - 13:49 | آخر تحديث: 28 مايو 2022 - 13:54 نُشر: السبت، 28 مايو 2022 - 13:49
ليبيا
لواء 444
اقتحام 12 وكراً للعصابات المسلحة

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، عن ضربة موجعة وقاصمة للمهرّبين وتجّار الأسلحة والخارجين عن القانون في منطقة نسمة (233 كم جنوب طرابلس).

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد نفذت مفارز اللواء 444 قتال عمليّة واسعة في كامل المدينة؛ حيث اقتحمت من خلالها المفارز القتالية 12 وكراً للعصابات المسلّحة تتخذها للخطف وتهريب الوقود والإتجار بالأسلحة.

وقامت مفارز اللواء بالقبض على 8 من العصابات الخارجة عن القانون وتحرير 11 من المخطوفين الأجانب كانواْ يتعرّضون للتّعذيب وتُطالب العصابة من أهاليهم دفع فدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم.

وصادرت المفارزُ القتاليّة عدد 6 شاحنات وقود وكميّات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكريّة.

وأكد اللواء 444 قتال أنه لن يتوانى مع الخارجين عن القانون والعابثين بأرزاق وقوت الليبيين ولن يدخر جَهدا في ضرب أوكارهم حيث ما وجدوا وأينما حلوا.

في ضربةٍ موجعة وقاصمةٍ للمهرّبين وتجّار الأسلحة والخارجين عن القانون في مدينة “نسمة”.. نفّذت مفارزُ الجيش الليبي “…

تم النشر بواسطة ‏اللواء 444 قتال‏ في الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢
آخر تحديث: 28 مايو 2022 - 13:54
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