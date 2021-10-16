صور.. لواء 444 يُداهم وكراً إجرامياً جنوب طرابلس ويُحرر مختطفين

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، عن مداهمة وكر إجرامي جنوب العاصمة طرابلس، وتحرير عدد من المختطفين.

وأفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن مفرزة خاصة من مفارز اللواء 444 قتال وبعملية خاطفة تكللت بالنجاح، تمكنت من اقتحام أحد أوكار العصابات الإجراميّة بجنوب طرابلس، حيث وُجد داخل هذا الوكر عدد كبير من الأجانب من جنسيات دول إفريقية عدة، حيث قامت هذه العصابات باختطافهم وابتزازهم وتعذيبهم، ومطالبة عائلاتهم دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.

وتم تحرير المختطفين وفحصهم وتقديمِ العناية الطبيّة اللازمة لهم.

وطمأن اللواء 444 قتال جميع أهالي المختطفين بأن أبناءهم بخير ويتمتعون بصحة جيدة.