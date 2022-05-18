صور.. مداهمة أوكار تهريب البشر في المنطقة الغربية

أعلن مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية، عن مداهمة أوكار كانت معدة لتهريب البشر.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فإن ذلك يأتي في إطار الخطة الأمنية التي وضعها مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية، لمحاربة المهربين وتجار البشار، وتسخير كافة الإمكانيات الممكنة لدى المكتب، لتخليص الساحل الغربي من شبح قوارب الموت.

وبعد ورود معلومات من وحدة التحري والمعلومات عن وجود عدة مساكن تحتوي على مهاجرين غير شرعيين قامت وحدة المداهمة والقبض بمداهمة هذه المخازن والتي كانت تفتقر لأقل سُبل الحياة.

وبعد أخذ أقوال المهاجرين غير الشرعيين عن ملكية هذه المخازن، تم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.