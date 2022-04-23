صور.. مداهمة أوكار عصابات الخطف والتعذيب ببلدية زمزم

أعلنت إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى، عن مداهمة أوكار لعصابات الخطف والتعذيب والهجرة غير الشرعية.
وأفادت الإدارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن قوة إنفاذ القانون فرع الوسطى اقتحمت داخل بلدية زمزم، صباح السبت، أوكار لعصابات مسلحة تمتهن الخطف والتعذيب والهجرة غير شرعية.
وتم خلال العملية، تحرير عدد 12 رهينة من جنسيات أجنبية، حيث طالبت العصابة أهالي المخطوفين بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.
اقتحمت قوة إنفاذ القانون فرع الوسطي داخل بلدية زمزم صباح اليوم السبت الموافق 23 ابريل 2022م أوكار لعصابات مسلحة تمتهن…تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في السبت، ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
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