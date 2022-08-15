صور.. مداهمة أوكار هجرة غير شرعية في طريق المطار بطرابلس

أفادت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، بأن ازدياد عدد المهاجرين غير الشرعيين أصبح يؤرق حياة المواطنين في منطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وأشارت القوة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى ورود العديد من الشكاوى والبلاغات من قبل المواطنين بأن بعض ضعاف النفوس يقومون بإيجار المنازل والمزارع بشكل عشوائي، وأن أغلب المنازل تستغلها بعض الجنسيات الأجنبية كأوكار لممارسة الدعارة والفاحشة وتعاطي الخمور والمخدرات بداخلها واتخاذها وكرا يلجؤن إليها بعد قيامهم بأعمال السرقات والسطو للمحلات والمنازل طيلة الفترة الماضية والتي كانت أغلبها موثقة ومصورة وتُظهر بأن الفاعلين من الجنسيات الأجنبية.

وبعد عملية تحري واسعة وأخذ الإذن من النيابة العامة، خرجت فجر اليوم الفرقة الرابعة بقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق وقامت بمحاصرة واقتحام كافة الأوكار بالمنطقة والقبض على العديد منهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.