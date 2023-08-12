صور.. مداهمة موقع لتعدين العملات الرقمية في جنزور

داهم أفراد السرية الأولى التابعين لكتيبة فرسان جنزور، موقعا يستخدم في تعدين العملات الرقمية المشفرة “بيتكوين” داخل المنطقة.

وأفادت الكتيبة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن عملية المداهمة التي شارك فيها مكتب الأمن الداخلي جنزور جاءت بعد الاشتباه في أحد المواقع داخل المنطقة يقوم بنشاط غير قانوني حيث يستعمل أجهزة عالية الطاقة ويخالف قواعد السياسة النقدية.

وبعد عملية تتبع ورصد للموقع، تم التأكد من وجود المعدات التي تستخدم في تعدين العملات الرقمية “بيتكوين”.

كما تم العثور على المبردات الخاصة بها والتي تعمل بجهد كهربائي عالي جداً والتي تُشكل خطراً وضرراً جسيماً على الصعيد الاقتصادي وعلى المصلحة العامة وهي لا تخضع لمتابعة أو مراقبة من الجهات الحكومية.

هذا وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.