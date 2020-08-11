صور.. مداهمة وكر لبيع وقود «الديزل» بأضعاف سعره الرسمي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، عن مداهمة وكر لبيع وقود الديزل “النافطة” بأضعاف سعره الرسمي.«»

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بعد ورود بلاغ لوحدة العمليات التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس مفاده وجود مجموعة من الأشخاص تقوم بتخزن وبيع وقود الديزل بأضعاف سعره الرسمي بالسوق السوداء واستغلال المواطنين.

وبناء على تعليمات رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز عميد محمد فتح الله، قامت وحدة العمليات بمداهمة الوكر وضبط المجموعة والعثور على خزانات تحت الأرض تحتوي على قرابة 60 ألف لتر من الديزل.

واتُخِذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات.

وثمنت وزارة الداخلية كافة الجهود الأمنية التي تبذل من أجل حفظ الأمن ومحاربة الجريمة والفساد، مطالبةً بمزيد من الجهد والعطاء لإرساء دعائم الأمن والأمان داخل البلاد. بعد ورود بلاغ لوحدة العمليات التابعة لفرع الادارة العامة للدعم المركزي طرابلس مفاده وجود مجموعة من الأشخاص تقوم بتخزن… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Dienstag, 11. August 2020