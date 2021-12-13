صور.. مداهمة وكر للمجرمين وتهريب المُهاجرين

داهمت قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الاثنين، مصيف القره بوللي، والذي كان يستخدم وكراً للمجرمين وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية في بلاغ، فقد أسفرت هذه الحملة، عن ضبط عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وتسلم أرض المصيف لمكتب أملاك الدولة طرابلس.

وفي ذات الوقت، قامت القوة بإخلاء قطعة أرض بالمنطقة تبلغ مساحتها 69 هكتار تعود ملكيتها الدولة وفق كراسة تصديق 2502 وازالة كافة اشكال التعديات التي كانت عليها وتسليمها أيضاً لمكتب أملاك الدولة طرابلس.