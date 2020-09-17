صور.. مراسم تسليم واستلام لرئاسة الأركان العامة

أُقيمت صباح اليوم الخميس، بالكلية العسكرية طرابلس، مراسم التسليم والاستلام لرئاسة الأركان العامة بناءً على قرار تكليف الفريق أول ركن محمد الحداد رئيساً جديداً خلفاً للفريق ركن محمد علي المهدي الشريف، بحضور قيادات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق من رؤساء أركانات ومدراء الهيئات والإدارات.

وألقيت بهذه المناسبة عدد من الكلمات إحياءً لذكرى يوم الشهيد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

شهد مسرح شهداء 4 يناير بالكلية العسكرية صباح اليوم الخميس 17/ 9 / 2020 مراسم التسليم والاستلام لرئاسة الأركان العامة… Gepostet von ‎وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني‎ am Donnerstag, 17. September 2020

وفي يوم 7 سبتمبر الجاري، قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بتنصيب فريق أول ركن محمد الحداد رئيسا للأركان العامة، وذلك وفق مراسم عسكرية أُقِيمت بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وكان السراج قد أصدر في وقت سابق، قراراً بترقية اللواء الحداد إلى رتبة فريق أول ركن.

وهنأ رئيس المجلس الرئاسي خلال الاحتفالية رئيس الأركان الجديد متمنيًا له التوفيق في مهامه، ووجه تحية تقدير وإكبار لمنتسبي الجيش الليبي والقوات المساندة الذين قدموا التضحيات ومواكب الشهداء لدحر المعتدي ومن أجل بناء الدولة المدنية، وفق قوله.

وأكد السراج على أهمية تكاثف الجهود من أجل أن تجتاز البلاد الأزمة الراهنة ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا.

من جهته عبر رئيس الأركان العامة عن شكره وتقديره لثقة السراج بشخصه، مؤكداً حرصه على العمل مع قيادات الجيش التابع لحكومة الوفاق المختلفة لتطوير القدرات، وبناء جيش ليبي نظامي موحد قادر على حماية الوطن والمحافظة على استقلاله وتأمين حدوده.