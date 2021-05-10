صور.. مفارز اللّواء 444 قتال تقتحم مقرات عصابات الخطف والسرقة ببني وليد

نفّذت مفارز اللواء 444 قتال التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية، فجر اليوم، عمليّة عسكريّة اقتحمت فيها 16 مقرّاً للعصابات المسلّحة والّتي تمتهن الخطف والسّرقة داخل مدينة بني وليد.

وقال المكتب الإعلامي للواء، إن العملية التي جاءت بتعليمات مباشرة من آمر المنطقة اللواء ركن عبدالباسط مروان، تم خلالها تحرير عدد من المختطفين وصل عددهم إلى 110 مختطفاً من جنسيات مختلفة، حيث قامت هذه العصابات الإجراميّة بخطفهم ومطالبة ذويهم بدفع الأموال مقابل حرّيّاتهم..

وطمأن اللواء 444 قتال أهالي المختطفين أن أبناءهم بصحّة جيّدة وسيتم تحويلهم لجهات الاختصاص.

وأكد اللواء أن “جنوده البواسل مستمرّون في مهامّهم واقتحام أوكار الجريمة أينما كانت وستطالهم أيدينا رغماً عنهم، تحقيقا لعدالة القانون”.

بتعليمات آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللّواء ركن "عبدالباسط مروان".. نفّذت مفارز "اللواء 444 قتال" فجر اليوم عمليّة… تم النشر بواسطة ‏اللواء 444 قتال‏ في الاثنين، ١٠ مايو ٢٠٢١