صور وفيديو.. تدشين مشروع إنارة الطريق السريع طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن إنارة الطريق السريع بالعاصمة طرابلس بحلتها الجديدة وفق رؤية الشركة لتطوير وتحديث الإنارة الطرقية بمختلف المدن، بعد توقفها لأكثر من 10 سنوات.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أن إنارة الطريق السريع ظلت مهملة وخارج الخدمة منذ العام 2013 مما تسبب في العديد من الحوادث المرورية جراء انعدام الرؤية المرورية خاصة في فصل الشتاء.

#شاهد|| بعد توقفها لأكثر من عشر سنوات،، إنارة طريق السريع تعود للعمل من جديد بحلتها الجديدة وفق رؤية مجلس إدارة الشركة لتطوير وتحديث الإنارة الطرقية بمختلف المدن الليبية. #الشركة_العامة_للكهرباء تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأربعاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣

لقطات مختلفة للطريق السريع بعد الإعلان عن تدشين مشروع تحديث إنارة الطريق السريع بمدينة طرابلس ضمن خطة مجلس ادارة الشركة… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأربعاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣

#شاهد || اللحظات الاولي للإعلان عن تدشين مشروع تحديث انارة الطريق السريع طرابلس . تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأربعاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣