فيديو.. رئيس الحكومة يفتتح الطريق الساحلي مصراتة – سرت

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، الطريق الساحلي الرابط بين شرقي البلاد وغربها، حيث أزيلت آخر الحواجز الترابية إيذانًا باستئناف حركة المواطنين المسافرين والبضائع تحت إشراف وتأمين القوات الأمنية المكلفة من قِبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأوضح “الدبيبة” خلال كلمة بالمناسبة، أن هذه الجهود جاءت بعد مرحلة عصيبة عانى خلالها الشعب من أحداث مؤلمة وتجارب جسيمة، وتكبّد مشاق السفر عبر طرق بديلة لأجل أن يتواصل الشعب الواحد، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وُلدت من رحم هذه المعاناة وتقع عليها مسؤولية طيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الأمل والإقبال على الحياة، وفق قوله.

وأكد رئيس الحكومة أن شبح الانفصال قد ولّى إلى غير رجعة بعد فتح الطريق، وربط شرق البلاد بغربها، مُعتبراً أن ما حدث اليوم، يُعد حدثاً تاريخياً مهماً من تاريخ ليبيا الحديث.

كما توجه الدبيبة بالشكر لكل الأطراف التي دعمت هذا الإنجاز، على رأسهم أهالي مدينتي مصراتة وسرت ومنطقة أبوقرين وزمزم وما حولها، والجهود الكبيرة والمخلصة للجنة 5+5 العسكرية التي مهّدت الطريق لهذا الإنجاز، وكذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللمجلس الرئاسي.

ودعا رئيس الحكومة خلال كلمته الليبيين إلى نبذ الفرقة، ونسيان الأحقاد، والانطلاق نحو البناء من أجل النهوض بالوطن واستقراره، وأن ليبيا تستحق منا أن نبتعد بها عن شبح الحروب والدمار والوقوف معاً لبناء مستقبل مشرق فليبيا للجميع وبالجميع.

الدبيبة يفتتح الطريق الساحلي الآن | رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالحميد الدبيبة يعيد فتح الطريق الساحلي مصراتة – سرت #حكومتنا #ليبيا تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأحد، ٢٠ يونيو ٢٠٢١

كلمة الدبيبة بعد إعادة فتح الطريق الساحلي الآن | كلمة رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية بعد فتح الطريق الساحلي #حكومتنا #ليبيا تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأحد، ٢٠ يونيو ٢٠٢١

رئيس حكومتنا عبدالحميد الدبيبة يزيل الساتر الترابي الأول من على الطريق الساحلي بمنطقة بويرات الحسون. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأحد، ٢٠ يونيو ٢٠٢١