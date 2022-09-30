صور.. 7 شركات نفطية تنجح في تمرين محاكاة انسكاب نفطي بالبحر

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الجمعة، عن إنهاء 7 شركات نفطية تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط إجراء تمرين محاكاة انسكاب نفطي في البحر من المستوى الثاني بميناء مرسى البريقة النفطي.

وشارك في هذا التمرين:

شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز

شركة الزويتينة للنفط

شركة الخليج العربي للنفط

شركة البريقة لتسويق النفط

شركة الواحة للنفط

شركة الهروج للعمليات النفطية

واستخدم في عمليات المجابهة 1300 متر من حواجز التطويق العائمة، ونظام كاشطات النفط وقاطرتان، وثلاث زوارق ربط وزورق مكافحة التلوث وأماكن تخزين مؤقتة.

وبلغت الكمية المحتملة في هذا الانسكاب حوالي 4000 برميل تسربت من منصة الشحن رقم 7 وتم استرجاع حوالي 3800 برميل تشكل ما نسبته 95% من الزيت المتسرب.

وقد نقلت أحداث التمرين التي استمرت لأكثر من ثماني ساعات مباشرة لغرف الطوارئ بالمؤسسة والشركات المشاركة في التمرين التي تتابع الأحداث لحظة بلحظة عبر التصوير الجوي والأرضي لمختلف المواقع وفي مقدمتها موقع منصة الشحن التي تبعد عن الشاطئ أكثر من 3000 متر بالإضافة إلى الميناء ومصيف المنطقة الأولى.

وفي كلمته أشاد خالد بوخطوة مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بجهود الفرق المشاركة في التمرين على مختلف اختصاصاتها واصفا هذا التمرين بالناجح، مؤكدا أن اختيار شركة سرت لهذا النشاط كان في محله، حيث بذلت إدارة الشركة جهودا ضخمة وسخرت إمكانياتها وتابعت تنفيذ هذا التمرين في جميع مراحله.

ويهدف هذا التمرين إلى رفع مستوى جاهزية الشركات النفطية لمواجهة أية انسكابات نفطية وتقييم إمكانيات الشركات النفطية في مكافحة الانسكابات النفطية وتحديد أوجه القصور وكفاءة المعدات وفرق الاستجابة.

وتتمثل المرحلة الأولى لسيناريو التمرين في الإبلاغ عن تسرب في منصة الشحن رقم 7 بالميناء فتنطلق مجموعة الصيانة بالعمليات البحرية لزيارة الموقع وتقييم الموقف ووضع خطة لمكافحة التسرب، ليتدخل عقب ذلك فريق المستوى الأول التابع لشركة سرت لتنفيذ الإجراءات الأولية للسيطرة حسب خطة الانسكابات البحرية في الشركة.

ويحاكي السيناريو وضع الأطواق حول بقعة الزيت المتسربة ومراقبتها ومتابعتها بدقة من قِبل العمليات البحرية وحماية البيئة ثم يتسرب بعض من الزيت خارج الأطواق وبتفاقم الوضع ليصبح من الصعب الاستمرار في المكافحة والسيطرة على التسرب بمعدات المستوى الأول فيتم إبلاغ المؤسسة الوطنية للنفط للانتقال إلى المستوى الثاني.

وفي هذه المرحلة تتدخل الفرق الأخرى التابعة للشركات النفطية المجاورة بمعداتها وفرقها ومواردها اللوجستية، حيث يتم البدء في استرجاع النفط الخام باستعمال الكاشطات ونشر الحواجز لحماية المناطق البحرية الحساسة ومحاصرة بعض البقع النفطية التي تسربت من الحواجز التي نشرت سابقاً لمحاصرة موقع التسرب.

وفي الوقت نفسه تتأهب الفرق المجهزة لحماية المناطق الحساسة في حالة وصول كميات من الزيت للشواطئ أو مآخذ مياه التحلية.

وقد استمرت محاكاة المكافحة إلى أن تم استرجاع النفط المتسرب وأعلن عبر غرفة الطوارئ الرئيسية عن السيطرة على التسرب على تمام الساعة 16:30 من اليوم نفسه.