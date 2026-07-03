صون التراث على الطاولة.. اجتماع لمواجهة تحديات «المواقع الأثرية»

ناقش وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، مع رئيس مجلس مصلحة الآثار الليبية محمد الشكشوكي، أوضاع المدن والمواقع الأثرية في ليبيا، وذلك خلال اجتماع حضره خبير الآثار محمد فكرون، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الموروث الحضاري وتعزيز صونه.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع الآثار في البلاد، حيث جرى استعراض أبرز الصعوبات المرتبطة بحماية المواقع الأثرية وصونها من التدهور، إضافة إلى بحث سبل دعم هذا القطاع الحيوي.

كما بحث الجانبان احتياجات مصلحة الآثار والمتاحف الوطنية، بهدف دعم قدراتها المؤسسية، والارتقاء بآليات العمل في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.

وشدد المجتمعون على أهمية تطوير الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز دور المتاحف في عرض وحفظ الموروث التاريخي الليبي، بما يسهم في حماية الإرث الحضاري للأجيال القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعٍ رسمية متواصلة لتطوير قطاع الآثار في ليبيا، وتعزيز الاهتمام بالمواقع التاريخية المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.