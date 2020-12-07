صيانة أجهزة التفتيش الآلي بمطاري سبها وأوباري

قامت اللجنة المكلفة من طرف رئيس مصلحة المطارات بحكومة الوفاق، بصيانة أجهزة التفتيش الأمني الآلية بالمطارات بالتوجه لمطار سبها الدولي.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الزيارة تهدف لإجراء أعمال الصيانة الضرورية والعاجلة للأجهزة الموجودة بالمطار وتركيب قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية ومعايرة جميع الأجهزة الموجودة للتأكد من أنها تعمل بالشكل المطلوب وبما يضمن تعزيز التدابير الأمنية بالمطار وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها.

كما قامت اللجنة بزيارة لمطار أوباري المحلي لإجراء أعمال الصيانة الدورية والعاجلة لأجهزة التفتيش الأمني الموجودة بالمطار من خلال تزويدها بقطع الغيار اللازمة ومعايرتها للتأكد من أنها تعمل بشكل مناسب ووفق الإجراءات المنصوص عليها من قِبل المنظمة الدولية للطيران المدني.