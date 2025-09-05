ضابط استخبارات إسرائيلي يحذر من أحداث خطيرة قادمة في سوريا

كشف القائد السابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، حنان جيفن، عن توقعه حدوث تطورات خطيرة قريبًا في سوريا، منتقدًا في الوقت ذاته المبعوث الأمريكي توم باراك لعدم استماعه لخبراء الاستخبارات المتخصصين في الملف السوري.

وقال جيفن، إن باراك يفتقر لفهم الواقع السوري، واصفًا إياه بأنه يشبه “ويتكوف” الذي اعتقد في السابق أن بإمكانه التوصل لاتفاق مع حركة حماس، لكنه اكتشف عكس ذلك.

وأوضح أن باراك صديق دونالد ترامب ورجل أعمال، لكنه يجهل تعقيدات الشرق الأوسط.

وأضاف جيفن: “ما جرى في السويداء سيكرر في أماكن أخرى، إما في المناطق الكردية أو في المنطقة العلوية، حيث تتواجد قوات متطرفة في مناطق مثل طرطوس والساحل السوري، ووقعت غارات جوية إسرائيلية في ريف طرطوس وريف اللاذقية”، بحسب قناة روسيا اليوم.

وحذر من أن النظام السوري الحالي لا يسيطر بالكامل على هذه القوات، وأن الموقف على الأرض يعكس وجود صراعات فعلية، مشيرًا إلى أن الدعم المالي والسياسي للسوريا قد يتغير، وأن المساعدات قد تتوقف مع تصاعد الأوضاع الأمنية والسياسية.

واختتم جيفن تحذيره بأن الأيام القادمة ستشهد أحداثًا جديدة في سوريا تكشف أن تمثيل المصالح الأمريكية من قبل توم باراك كان خطأ كبيرًا.