ضاحي خلفان يثير جدلاً حول اليمن.. قوات الجنوب تتقدم لتحرير صنعاء

قال عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إن الهدف المشترك للقوى الوطنية المناهضة للحوثيين يتمثل في تحرير مناطق الشمال وصولًا إلى العاصمة صنعاء.

جاء ذلك خلال لقائه في القصر الرئاسي بمدينة عدن، جنوبي اليمن، بقيادات جبهة مُريس وحجر شمال محافظة الضالع، حيث استعرض مستجدات الأوضاع العسكرية وسبل تنسيق الجهود لمواجهة التصعيد الحوثي، وفق ما أفاد الموقع الرسمي للمجلس.

وأشار الزبيدي إلى أن الإجراءات العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة جاءت لتأمين الجنوب وجعله منطلقًا لتحرير الشمال، مؤكدًا أن الوجهة النهائية هي صنعاء، “مهما حاولت بعض القوى حرف مسار المعركة عبر افتعال صراعات جانبية”.

وأضاف الزبيدي أن المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية ماضون على عهدهم منذ انطلاق المواجهة مع المليشيات الحوثية، داعيًا إلى عدم الالتفات لحملات التشويش والضجيج الصادرة عن قوى فقدت تأثيرها السياسي، ومؤكدًا أن الالتزام بالمسؤولية الوطنية والشراكة الصادقة يمثل الطريق الوحيد لتحقيق النصر.

وتابع الزبيدي: “نشعر بالألم ونحن نشاهد إخوتنا في المناطق الوسطى والشمالية يتعرضون للقتل والظلم والاضطهاد على أيدي المليشيات، بعد أن خذلتهم قيادة كانوا يعوّلون عليها لتحرير مناطقهم، وانحرفت عن مسار التحرير نحو مصالحها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية العليا”.

ويأتي تصريح الزبيدي في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية في اليمن، حيث يواصل الحوثيون السيطرة على مناطق واسعة في الشمال والوسط، ما دفع القوى الجنوبية إلى تكثيف تنسيقها العسكري والسياسي لاستعادة الأراضي وتثبيت الأمن في المناطق المحررة.

وتشير التحليلات إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى لتعزيز دوره كطرف فاعل في اليمن، مع التركيز على الشراكة مع القوى المناهضة للحوثيين لتحقيق أهداف استراتيجية مشتركة في تحرير العاصمة صنعاء وتأمين الجنوب.

ضاحي خلفان يثير جدلاً بتصريحه حول استقلال جنوب اليمن

أثار نائب رئيس الشرطة في إمارة دبي، ضاحي خلفان، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن منح جنوب اليمن استقلاله للعودة كما كان قبل الوحدة مع الشمال.

ونشر خلفان عبر حسابه على منصة “إكس” تعليقًا قال فيه إن الجنوب يجب أن يُترك لليمنيين الجنوبيين ليقرروا مصيرهم، مشيرًا إلى أن الوحدة التي حصلت مع الشمال جاءت بالقوة ولم تُستفتَ على شرعيتها في الجنوب.

وأضاف أن القرار يعود للجنوب سواء أراد البقاء ضمن الشمال أو فك رباط الوحدة، معتبراً أن التدخل من الآخرين في هذا القرار غير منطقي.

وأدى منشور خلفان إلى تباين واسع في التعليقات، حيث أيد بعض النشطاء رأيه، بينما عارضه آخرون، ما أسهم في إشعال نقاش محتدم حول مستقبل الوحدة اليمنية وحق الجنوب في تقرير مصيره.