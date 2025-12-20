«ضاحي خلفان» يشن هجوماً حاداً على الإخوان المسلمين!

هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة في دبي، جماعة “الإخوان المسلمين” مجدداً، واصفاً إياها بأنها “جماعة ناقمة وكارهة وشاذة عن الأمة”، ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً منصة “إكس”.

ونشر خلفان عبر حسابه منشوراً قال فيه: “الإخوان بالنسبة للأمة ناقمون ومتذمرون وحاقدون وكارهون ومفرقون ومتشاءمون، أما نحن فمتفائلون وراضون ومحِبون لكل حكامنا العرب وإن اختلفت المسميات، وندعو لهم بالتوفيق والسداد، في حين أن الإخوان يدعون الله أن تتعثر خطى حكام الوطن العربي”.

وأضاف خلفان: “لذلك نحن في صراع مع جماعة شاذة عن الأمة، ومن شذ شذ في النار. لا بارك الله في الإخوان”.

وأشار خلفان في منشور آخر إلى أن “جماعة الإخوان لم تقدم خيراً في أي دولة عربية، ولم تحارب الاستعمار، لكنها تحارب أهل الدار”، مؤكداً موقفه السابق من تصنيف بعض فروع الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفاً القرار بأنه “أفضل قرار يخدم السلام العالمي”.

وأثار منشور ضاحي خلفان موجة من التفاعل على “إكس”، حيث أيد العديد رأيه، فيما اعترض آخرون على عباراته القوية، مما جعل الموضوع يحتل صدارة النقاش السياسي والاجتماعي في المنطقة.

وتأتي تصريحات ضاحي خلفان في ظل تصاعد الجدل حول دور جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة العربية، ومواقف بعض الدول من تصنيف فروع الجماعة كمنظمات إرهابية، وهو ما يعكس انقسامات سياسية وفكرية مستمرة منذ عقود بين الحكومات والجماعات السياسية في الشرق الأوسط.

كما تسلط هذه التصريحات الضوء على تأثير منصات التواصل الاجتماعي في نشر الآراء المؤثرة واستثارة النقاشات الحادة حول القضايا السياسية.