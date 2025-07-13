ضباب حول سداسي التتويج في إيطاليا واللجنة المنظمة تضع النقاط على الحروف

في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الرياضي الليبي انطلاق سداسي التتويج الذي سيحدد هوية بطل الدوري الليبي لهذا الموسم، خيمت خلال الأيام الماضية أجواء من الضبابية والقلق بعد تداول أنباء غير مؤكدة عن احتمالية تأجيل انطلاق المرحلة الحاسمة من البطولة أو تغيير مكان إقامتها، وسط غياب التصريحات الرسمية.

لكن اللجنة المنظمة للبطولة قطعت الشك باليقين، مؤكدة أن البطولة قائمة في موعدها المحدد وستُقام في الأراضي الإيطالية، وتحديدًا بمدينة ميلانو، وذلك ابتداءً من 20 يوليو الجاري.

التأشيرات قيد الإصدار والتنقلات منظمة

بحسب ما أفادت به اللجنة المنظمة، فإن تأشيرات الدخول الخاصة باللاعبين والأطقم الإدارية والفنية للفرق الستة المشاركة في السداسي، ستصدر خلال اليومين المقبلين بشكل تدريجي ومنسق.

وأشارت اللجنة إلى أن التأخير النسبي في صدور التأشيرات هو “إجراء طبيعي في ظل العدد الكبير من الملفات والمتطلبات القنصلية”.

وأكدت اللجنة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية في إيطاليا، بما في ذلك السفارة الليبية هناك، لتسهيل عملية الدخول وضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال الوفود.

وفد إداري يتحول إلى ميلانو لترتيب التفاصيل الأخيرة

وفي خطوة عملية، ستتوجه شخصيات إدارية وفنية بارزة من اللجنة المنظمة إلى ميلانو يوم الثلاثاء المقبل (15 يوليو)، وذلك لمتابعة الترتيبات النهائية على الأرض، والتي تشمل تفقد الملاعب، تأمين السكن، التنسيق مع الأمن، التنسيق مع الأطقم التحكيمية، وضمان البث التلفزيوني.

الوفد سيضم ممثلين عن اتحاد الكرة، ولجنة تنظيم المسابقة والتحكيم، وعددًا من المسؤولين عن اللوجستيات، في خطوة تهدف إلى تأكيد الاستعداد الكامل لانطلاق الحدث في موعده دون عراقيل.

لماذا خيار التمسك بإيطاليا؟

اختيار إيطاليا لاحتضان سداسي التتويج لم يكن قرارًا عشوائيًا بحسب اللجنة المنظمة، بل جاء بعد نجاح البطولة في النسخة الماضية، وتنظيم البطولة في بيئة رياضية متقدمة ومحايدة.

مدينة ميلانو، بما تملكه من بنى تحتية وملاعب وتجربة تنظيمية، تبدو الخيار الأمثل لتنظيم نسخة خاصة من الدوري الليبي، تُقام للمرة الثانية خارج الحدود، وتحديدًا في إيطاليا.

إضافة إلى ذلك، فإن تنظيم السداسي في إيطاليا يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الرياضي بين البلدين، ويمنح اللاعبين والمدربين تجربة احترافية استثنائية.

أندية جاهزة وجماهير على أعصابها

الفرق الستة المشاركة في السداسي أنهت استعداداتها الفنية، وخاضت معسكرات داخلية وخارجية مكثفة، وسط طموحات عالية لحصد اللقب الأغلى.

في المقابل، يعيش الشارع الرياضي حالة من الترقب والحذر، لا سيما بعد الشائعات الأخيرة، غير أن تأكيدات اللجنة المنظمة أعادت الثقة والهدوء إلى الجماهير.

ويتوقع أن تشهد مباريات السداسي تغطية إعلامية واسعة من القنوات الليبية والمنصات الرقمية، مع وعود من اللجنة المنظمة ببث مباشر عالي الجودة، ومواكبة حية من قلب الحدث.

اللجنة تطالب بعدم الانجرار خلف الشائعات

كما ناشدت اللجنة المنظمة مختلف الأطراف الرياضية والإعلامية بتوخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالبطولة، مؤكدة أن كل الإجراءات تتم وفق تخطيط مدروس وتنسيق مع الجهات المعنية في الداخل والخارج.

وأضافت: “سداسي التتويج سيكون مناسبة رياضية مشرفة، ولن نسمح بتحويله إلى ساحة للبلبلة أو التأويلات غير المسؤولة”.

ورغم سحب القلق التي مرّت فوق سماء سداسي التتويج، إلا أن اللجنة المنظمة أعادت الأمور إلى نصابها، مؤكدة أن الكرة ستُركل فعلًا على ملاعب ميلانو، يوم 20 يوليو، إيذانًا ببدء معركة كروية حاسمة ستكتب اسم البطل الليبي لهذا الموسم بأحرف من ذهب.