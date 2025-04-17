ضباط أمنيين وعسكريين.. اختتام اجتماعات الفريق الفني المشترك لـ«أمن الحدود»

‏اختتمت اجتماعات الفريق الفني التنسيقي المشترك لأمن الحدود، الذي يضم ضباط أمنيين وعسكريين من أنحاء ‌‫ليبيا‬⁩ و بحضور نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، والرؤساء المشاركين في مجموعة العمل الأمنية لعملية برلين بشأن ليبيا.

‏وقام الفريق الفني “باطلاع الحضور على الأعمال التي قاموا بها خلال الأشهر القليلة الماضية والتي توّجت بخطوات عملية تم اتخاذها خلال الفترة من 14-16 أبريل، لاسيما اختيار مقر المركز المشترك للتواصل وتبادل المعلومات في طرابلس و التخطيط لإنشاء مركز مشابه في بنغازي”.

‏كما ناقش أعضاء الفريق الفني “مقترح لأستحداث آلية تنسيق إقليمية معنية بالتنسيق الفني والميداني بين السلطات المختصة بأمن الحدود الليبية مع دول الجوار”.

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والتقى الفريق الفني مع ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، حيث قاموا “بتقديم إيجاز عن الجهود المشتركة لأمن الحدود والهجرة الغير نظامية ومكافحة الإرهاب ومناقشة الدعم المطلوب”.