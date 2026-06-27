ضباط المخابرات الليبية: المساس بوحدة الجهاز «خط أحمر» وسنتصدى له بكل حزم وقوة

أصدر ضباط وضباط صف ومنتسبو جهاز المخابرات العامة الليبية بيانا تحذيريا شديد اللهجة وجها لوجه مع المجلس الرئاسي الليبي، تزامنا مع مرور البلاد بمنعطفات تاريخية بالغة الخطورة وتحديات مصيرية تهدد كيان الدولة واستقرارها، حيث أعلن منتسبو الجهاز خروجهم عن الصمت استشعارا بالمسؤولية الوطنية والأمانة المقدسة المناطة بهم في صون الأمن القومي وحماية سيادة الوطن من التهديدات المحدقة به.

وأكد منتسبو جهاز المخابرات الليبية في بيانهم الصادر بتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو رفضهم القاطع والمطلق لأي محاولات مشبوهة تهدف إلى جر المؤسسة الأمنية نحو مربع الانقسام والتشظي، مشددين على أن المساس بوحدة الجهاز أو محاولة اختراقه يمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أبناء المؤسسة سيتصدون لتلك المحاولات بكل حزم وقوة للحفاظ على تماسكها.

ووجه منتسبو الجهاز تحذيرا علنيا وصريحا إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي بشأن ما يحوم حول المجلس من شبهات فساد جسيمة، لافتين إلى وجود عبث بمقدرات البلاد وإجراء تعاملات غير قانونية تنظر إلى مؤسسات الدولة السيادية كسلعة في سوق الصفقات المشبوهة، وهو ما يستوجب التوقف الفوري لتجنب تدمير الكيان المؤسسي للدولة.

وشهد البيان إعلانا واضحا من ضباط المخابرات الليبية يؤكد الرفض المطلق لأي توجه أو مسعى يهدف إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، واصفين تلك الخطوات المحتملة بأنها تشكل طعنة عظمى وخيانة صريحة لثوابت الأمة والوطن، وجزموا بأن أبناء جهاز المخابرات لن يقبلوا بهذا الأمر تحت أي ظرف كان أو أي مسمى يتم التغطية به.

واختتم ضباط وصف ضباط وجهاز المخابرات الليبية بيانهم بتوجيه إنذار نهائي، حملوا فيه المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة التاريخية والقانونية عن التبعات المترتبة على هذه السياسات، واختتموا بالتأكيد على أن جهاز المخابرات الليبية سيبقى حصنا منيعا لحماية الوطن، ولن يكون يوما مطية للفاسدين أو العابثين بالأمن القومي ومقدرات البلاد الاقتصادية والسيادية.

وتأتي هذه التطورات في سياق حالة من الانسداد السياسي والانقسام الحكومي المستمر في ليبيا منذ سنوات، حيث تتنافس كيانات سياسية وعسكرية متعددة على السلطة والنفوذ والسيطرة على المؤسسات السيادية المتمثلة في المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والأجهزة الأمنية، وسط محاولات إقليمية ودولية متكررة لإرساء الاستقرار عبر صياغة تفاهمات سياسية جديدة غالبا ما تواجه بمعارضة داخلية من الأطراف المؤثرة على الأرض.