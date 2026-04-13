ضبطيات أمنية تطال «مركبات مسروقة ومتهمين» بقضايا جنائية

أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية المتزامنة، أسفرت عن ضبط مركبات مزوّرة ومطلوبة، إلى جانب توقيف متهمين في قضايا جنائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة داخل العاصمة.

وفي التفاصيل، أفادت المديرية بأن دوريات قسم شرطة النجدة تمكّنت من ضبط مركبة من نوع “هونداي”، حيث أظهرت نتائج الاستعلام أنها غير مسجلة وتحمل لوحات معدنية مزوّرة تعود لمركبة أخرى من نوع “شفروليه”، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المركبة إلى جهة الاختصاص.

وفي عملية منفصلة، تمكنت دوريات النجدة المتمركزة بمنطقة الفلاح من ضبط مركبة من نوع “سامسونج”، تبيّن أنها مطلوبة على خلفية قضية خيانة أمانة منذ 7 يناير 2026، ومبلّغ عنها لدى مركز شرطة حي الأندلس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة.

كما سجلت دوريات شرطة النجدة عدة ضبطيات أخرى، من بينها استيقاف مركبة “كيا سبكترا” على الطريق السريع، حيث عُثر داخلها على لوحة معدنية تعود لمركبة “فورد فوكس” مسروقة ومبلّغ عنها لدى مركز شرطة الحي الصناعي، وجرى تسليم المركبة وسائقها إلى قسم مباحث المرور.

وفي سياق متصل، جرى ضبط مركبة “بي إم دبليو 320” بسبب مخالفتها قواعد المرور، ليتضح لاحقًا أنها مطلوبة على خلفية حادث اصطدام فرّ سائقها من موقعه، فيما أوقفت دورية أخرى عند جسر قرقارش مركبة “كيا فورتي” وعلى متنها ثلاثة أشخاص، حيث تبيّن أن المركبة مطلوبة في واقعة خطف ومبلّغ عنها لدى مركز شرطة غوط الشعال، وتم تسليمها ومن بداخلها إلى الجهة المختصة.

من جهة أخرى، أعلن قسم مباحث المرور ضبط مركبة مطلوبة على خلفية تورطها في حادث مروري أسفر عن إصابات، وذلك بعد فرار سائقها من موقع الحادث، حيث تبيّن أنها مطلوبة لدى قسم مرور أبوسليم، وجرى إحالة السائق إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

وفي ملف الجرائم الجنائية، كشف مركز شرطة أبوسليم عن ضبط أربعة متهمين في واقعة سرقة استهدفت شقة سكنية داخل طرابلس، وذلك عقب تلقي بلاغ من أحد المواطنين.

وأوضح المركز أن المسروقات شملت مصوغات ذهبية تُقدّر بنحو 500 ألف دينار ليبي، إضافة إلى 40 ألف دولار أمريكي و10 آلاف دينار ليبي، حيث وقعت السرقة أثناء وجود صاحب الشقة رفقة أسرته خارج المدينة.

وبعد إجراء التحريات، تمكّن أعضاء التحري من تحديد هوية المشتبه بهم وضبطهم، حيث جرى إحالتهم إلى القافلة الأمنية للاستدلال، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية متواصلة تستهدف ملاحقة المطلوبين وضبط المخالفات، بما يعزز الاستقرار ويحافظ على سلامة المواطنين.