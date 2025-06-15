ضبطيات أمنية في طرابلس.. الإطاحة بمتهم بسرقة منزل وضبط وافد طعن شخصين

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، سجلت الجهات الأمنية بالعاصمة طرابلس خلال الساعات الماضية عددًا من الضبطيات النوعية، من بينها ضبط وافد عربي متورط في سرقة منزل بمنطقة زاوية الدهماني، وآخر أجنبي متهم بالاعتداء والطعن بحق اثنين من أبناء جلدته.

ضبط وافد عربي سرق مبالغ مالية من منزل بزاوية الدهماني

تمكن أعضاء مركز شرطة زاوية الدهماني من ضبط وافد يحمل جنسية عربية، على خلفية تورطه في سرقة مبالغ مالية من أحد المنازل الواقعة ضمن نطاق المركز.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين، أفاد خلاله بتعرض منزله لسرقة مبالغ مالية قدرت بـ25,000 دينار ليبي، وألف دولار أمريكي، وألف يورو، إلى جانب 3,000 دينار تونسي، مشيرًا إلى اشتباهه في عدد من العمال الذين قاموا بأعمال صيانة بمنزله مؤخرًا.

وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل قسم التحري بالمركز، تم تحديد هوية عدد من المشتبه بهم، حيث ألقي القبض على أحد أقارب المتهم الرئيسي، والذي كشف عن انتقال قريبه إلى مسكن جديد.

وعلى إثر ذلك، تم تحديد موقع المتهم وضبطه في منطقة تاجوراء، وبحوزته مبلغ مالي قدره 42,480 دينار ليبي، إضافة إلى 750 دينار تونسي.

وخلال الاستدلال معه، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة وصرّح بوجود شريك له فرّ خارج العاصمة. وقد تمت إحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

ضبط وافد أجنبي طعن شخصين إثر مشاجرة بمشروع الهضبة

في واقعة أخرى، تمكنت القافلة الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس من ضبط وافد أجنبي متورط في حادثة اعتداء وطعن شخصين من ذات جنسيته، عقب شجار نشب بينهم داخل منزل أحد الضحايا بمنطقة مشروع الهضبة.

وبحسب بلاغ ورد إلى مركز شرطة طريق المطار، فقد تم نقل شخصين إلى أحد المستشفيات العامة وهما في حالة حرجة بعد تعرضهما لطعنات بسلاح أبيض.

وتحركت عناصر القافلة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تم تحديد هوية الجاني وضبطه. وخلال التحقيق الأولي، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة نتيجة خلاف شخصي تطور إلى شجار عنيف استُخدم فيه السلاح الأبيض.

وقد تم تسليم المتهم إلى مركز شرطة طريق المطار، الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية حياله.

متابعات أمنية: مديرية أمن طرابلس تؤمّن مباريات الدوري الممتاز

شاركت مديرية أمن طرابلس، مساء الجمعة، في تأمين مباراة نادي الاتحاد ونادي السويحلي، التي أُقيمت على أرضية ملعب طرابلس الدولي، ضمن منافسات مرحلة السداسي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

يأتي هذا ضمن خطة أمنية شاملة وضعتها وزارة الداخلية لضمان سير المباريات في أجواء آمنة ومنظمة، والحفاظ على النظام داخل وخارج الملاعب، وضمان سلامة الجماهير واللاعبين.