ضبط أب وابنه يصنعان الخمور في بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي، تفاصيل وملابسات واقعة صناعة أسرة في منطقة السليمانية الخمور المحلية بمنزلهم وترويجها، مؤكدة أن مركز شرطة رأس إعبيدة، ألقى القبض على أب وابنه، بعدما قاما بتصنيع وبيع الخمور المحلية بمنزل في منطقة السلماني.

وقالت المديرية في بيان لها، إن القضية بدأت عُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة رأس إعبيدة عن منزل بمنطقة السلماني، بالقرب من جزيرة الجرات، يستخدمه أشخاص لتصنيع وترويج الخمور المحلية.

وأصدر رئيس مركز شرطة رأس اعبيدة تعليماته بمداهمة المنزل سالف الذكر، بعد تقنين الإجراءات وعرض المحضر على النيابة، التي أمرت بمداهمة المنزل، وضبط كل ما يُشكل جريمة فيه.

وانتقل أعضاء التحريات على الفور إلى منطقة السلماني، وعند وصولهم تم الدخول إلى المنزل وضُبط بداخل غرفة النوم معدات تستخدم في تصنيع الخمور، وتم ضبط ما يعادل 200 لتر من الخمور المحلية و26 لترا من النبيذ، كما تم ضبط شخصين داخل المنزل. وانتقلت الدورية الأمنية بالمتهمين إلى المركز، وبالتحقيق معهم تبين أن الأول يُدعى ف.ع.م من مواليد 1955، والثاني يُدعى ش.ف.ع من مواليد 1988، واعترف الأب وابنه بتصنيع الخمور المحلية والاتجار بها، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.