ضبط أجنبي وموظف عمومي بتهم تزوير وثائق «أحوال المدنية»

أفاد مكتب النائب العام الليبي بأن السلطات تمكنت من ضبط أجنبي يحمل الجنسية المصرية بعد تواطئه مع موظف عمومي لاستعمال رقم قيد عائلي لعائلة منقرض نسلها، لإجراء انتقال من مكتب السجل المدني في بني وليد إلى مكتب السجل المدني في مسلاتة، مقابل حصول الموظف على 25 ألف دينار.

وأسفرت العملية عن استخراج ورقة عائلة مكنت أحد عشر شخصاً من أسرته من الحصول على أرقام وطنية والتمتع بالحقوق المترتبة عن المواطنة.

وبعد ضبط الأجنبي أثناء استخدامه وثائق رسمية مزورة، قام وكيل النيابة بنيابة طبرق الابتدائية باستجوابه وقرر حبسه على ذمة التحقيق، وأحال الأوراق إلى محقق في نيابة الخمس الابتدائية لمتابعة وقف المستخرجات الإدارية وضبط الموظف المتورط.

وأشار مكتب النائب العام إلى استمرار التحقيق لتتبّع المنافع المادية الناتجة عن التزوير ومحاسبة جميع المتورطين وفق القانون.