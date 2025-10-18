ضبط أحد الجناة المتورطين في سرقة مركبات بطرابلس

تمكّن مركز شرطة الأوسط بمديرية أمن طرابلس، بعد تلقي عدة بلاغات عن حوادث سرقة مركبات خلال شهور يوليو وسبتمبر وأكتوبر 2025، من التعرف على أحد الجناة وضبطه متلبساً أثناء قيادته مركبة مسروقة من نوع هيونداي سوناتا بيضاء موديل 2012، والتي تم الإبلاغ عن سرقتها في 24 يوليو 2025.

وبالاستدلال معه، اعترف المتهم بقيامه بسرقة المركبة رفقة شريك آخر لا يزال هارباً. كما أقر بسرقة ثلاث مركبات أخرى ضمن نفس النطاق، وتم العثور داخل المركبة التي كان يقودها على مضبوطات وأدلة جرمية تخص مركبات أخرى سبق الإبلاغ عن سرقتها.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أحيل المتهم والمضبوطات إلى مكتب المستشار النائب العام، بينما لا يزال البحث جارياً للقبض على الشريك المطلوب وإحالته للعدالة.