ضبط أقراص مخدرة وأدوات تعاطي في درنة

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع درنة، أنه تمكن من ضبط شاب بحوزته حشيش وأقراص مخدرة وأدوات تعاطي.

وقال الجهاز في بيان على صفحته فيسبوك، “تمكن أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع درنة من ضبط المدعو “ع.خ.أ.ا” من مواليد 1998 ويعمل في الأعمال الحرة، ويقيم في منطقة الساحل الشرقي بدرنة”.

وأضاف البين، “وُجد بحوزته أربع قطع كبيرة من مخدر الحشيش، وثلاثة أشرطة من أقراص مخدرة من نوع “ابتريل”، أحدها يحتوي على ثلاثة أقراص، ليصل إجمالي الأقراص المضبوطة إلى 23 قرصاً”.

وتابع، “كما ضُبطت معه أوراق “بفره” المستخدمة في تعاطي المخدرات. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم”.