ضبط أكثر من «74 ألف لتر» من «البنزين المهرب» خلال شهر واحد

كشفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، “عن نتائج حملاتها المكثفة في معبر رأس جدير الحدودي مع تونس خلال شهر فبراير”.

وأوضح رئيس الإدارة، عبد الحكيم الخيتوني، أن “الفرق الأمنية ضبطت 12.633 صندوق سجائر مهربة، إلى جانب 74.770 لتر من البنزين، توزعت بين 13.770 لتر داخل خزانات وقود إضافية مخفية داخل المركبات و60.000 لتر من البنزين المخزن في غالونات، في مؤشر على حجم عمليات تهريب الوقود المدعوم إلى خارج البلاد”.

وأضاف: “لم تقتصر المضبوطات على الوقود والسجائر، بل شملت أيضا كميات كبيرة من السلع التموينية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار والملابس، مما يعكس توسع شبكات التهريب واستغلالها للموارد الوطنية بطرق غير قانونية”.

وأكد الخيتوني أن “هذه الحملات الأمنية تأتي ضمن خطة مكثفة لمراقبة المنافذ الحدودية وتعزيز إجراءات التفتيش، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب والحد من استنزاف الاقتصاد الوطني”.

وشدد على “مواصلة تكثيف الرقابة والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لضمان التصدي الفعّال للمهربين”.

وأشار الخيتوني إلى أن “نجاح هذه العمليات يعكس تطور الأداء الأمني وكفاءة العناصر المكلفة بحماية الحدود”، مشيدا بجهود “الفرق الأمنية في الحد من الظواهر الإجرامية التي تستهدف مقدرات الدولة”.