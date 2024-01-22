ضبط المشتبه به في واقعة غش الدواء بطبرق

أعلن مكتب النائب العام ضبط المشتبه في واقعة غش دواء تسكين الآلام (بنادول – پاراسیتامول)، وتنظيم مستوى السكر في الدم (جانوميت- سيتاجليبتين، ميتفورمين)، وإلقاء القبض عليه أثناء مروره عبر منفذ مطار بنينا الدولي.

وذكر المكتب في منشور له على فيسبوك مساء الأحد، أن وكيل النيابة المكلف من النائب العام، نظر في المعلومات المرتبطة ببلاغ مأموري الضبط القضائي في فرع جهاز مكافحة المخدرات بطبرق، حول واقعة غش الدواء، فتأكد من توجه إرادة القائمين على النشاط إلى تزييف عبوات تتطابق أوصافها مع أوصاف عبوات الدواء المعتمدة، وتعبئتها بمواد غير فعالة، وتسويقها.

وأضاف المكتب أن بعد تعيين مرتكب فعل غش الأدوية، والاتجار بها، بادر مأمورو الضبط القضائي، إلى إصدار أمر ضبط المشتبه وإحضاره أثناء مروره عبر منفذ مطار بنينا الدولي.