ضبط امرأة أفريقية الجنسية بتهمة خطف طفل وابتزاز أسرته

تمكنت تحريات شرطة رأس إعبيدة من إلقاء القبض على امرأة تحمل جنسية أفريقية قامت بخطف طفل أفريقي الجنسية من منطقة السلماني، وابتزاز والده لدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أن رئيس مركز شرطة رأس إعبيدة المقدم عمر البشتي أكد أن عملية القبض جاءت استجابة لشكوى والد الطفل ضد تلك المرأة.

كما أفاد البشتي أن أعضاء التحريات قاموا باستدراج المتهمة وضبطها بمنطقة المساكن، وبرفقتها الطفل المخطوف، ومن خلال الاستدلال معها اعترفت بما نسب إليها وأحيلت إلى النيابة العامة.

تحريات شرطة رأس إعبيدة تتمكن من ضبط إمرأة من جنسية افريقية قامت بخطف طفل من جنسية أفريقية وإبتزاز والده لدفع مبلغ… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في السبت، ١٣ يوليو ٢٠٢٤