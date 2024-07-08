ضبط تاجر خمور في بنغازي

تمكن فريق أمني من مركز شرطة “رأس اعبيدة”، من ضبط تاجر خمور محلية داخل اختصاصه.

وذكرت مديرية أمن بنغازي، أن “العملية جاءت في إطار الخطة المعدة من قبلها لمحاربة آفة المُسكرات والمخدرات والقضاء عليها وبمتابعة رئيس مركز شرطة “رأس اعبيدة”.

وأوضحت أنه “بعد ورود معلومات عن أحد تجار الخمور المحلية داخل اختصاص المركز، كان يقوم بوضع الخمور المحلية بسور منزله”.

وأضافت “أن أعضاء التحريات وفقاً للمعلومات الواردة توجهوا منزل الشخص المطلوب وتمت مشاهدته وضبطه”.

وأفادت المديرية، أنه “عثر بحوزة المتهم على 65 لتر من الخمور المحلية وتم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه اعترف بالإتجار بالخمور المحلية وتعاطيها وأُحيل موقوفاً إلى النيابة العامة”.

" مركز شرطة رأس إعبيدة" يضبط تاجر خمور محلية داخل إختصاصه…. في اطار الخطة المعدة من قبل مديرية أمن بنغازي لمحاربة آفة… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الأحد، ٧ يوليو ٢٠٢٤

القبض على سوداني الجنسية يقوم بالتحرش بالأطفال الصغار

ذكرت مديرية أمن بنغازي أن “أعضاء قسم التحريات العامة ألقوا القبض على سوداني الجنسية يعمل بمحل للمواد الغذائية يقوم بالتحرش بالأطفال الصغار أثناء قدومهم للشراء من المحل”.

وقالت المديرية، إن “عملية القبض عليه جاءت بعد أن تحصل أعضاء قسم التحريات العامة على مقطع فيديو يوضح للسوداني الجنسية وهو يتحرش بالإطفال داخل المحل”.

وأضافت: “بعد أن أصدر رئيس القسم تعليماته بضبط الشخص المطلوب تم ضبطه وإيداعه بالحجز القانوني للقسم ومن خلال الإستدلال معه تبين أنه يُدعى ن.م.ع من مواليد 1979 وبمواجهته بمقطع الفيديو إعترف بما نُسب إليه وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة”.

"التحريات العامة" تلقى القبض على #سوداني الجنسية يعمل بمحل للمواد الغذائية يقوم بالتحرش بالأطفال الصغار……. ألقى… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الأحد، ٧ يوليو ٢٠٢٤