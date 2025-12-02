ضبط تشكيل عصابي بحوزته «142 كغ» مخدرات غرب طبرق

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 2 ديسمبر 2025 - 18:38 | آخر تحديث: 2 ديسمبر 2025 - 22:48 نُشر: الثلاثاء، 2 ديسمبر 2025 - 18:38
ليبيا
مكتب النائب العام
حبس متهمين بعد ضبط أكثر من 140 كغ من المخدرات غرب طبرق

أمرت نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غرب طبرق بحبس فردين من تشكيل عصابي متورط في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات التي أجراها مأمور فرع جهاز البحث الجنائي – البطنان، أن المتهمين قاموا بنقل كميات كبيرة من مخدري الحشيش والكوكايين عبر البر من مدينة طبرق مرورًا بطرابلس وصولًا إلى العجيلات.

أسفرت عمليات الترصد وتتبع تحركات التشكيل عن ضبط المتهمين بحوزتهم مئة وثمانية عشر كيلوغرامًا من الحشيش، وأربعة وعشرين كيلوغرامًا من الكوكايين.

وسجلت النيابة اعترافات المتهمين، فيما أصدرت قرار الحبس الاحتياطي لهما على ذمة التحقيق، مع توجيه الجهات المختصة لضبط بقية أعضاء التشكيل العصابي.

وتعد ليبيا أحد الممرات المهمة لتهريب المخدرات في شمال أفريقيا، بسبب طول حدودها البرية وضعف الرقابة في بعض المناطق منذ عام 2011.

وقد كثفت السلطات الليبية مؤخرًا جهودها لمكافحة شبكات المخدرات، بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي والمخابرات، في محاولة للحد من تهريب المواد المخدرة إلى الداخل والخارج.

القبض على تشكيلات تهريب المخدرات يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن العام وتقليل تأثير المخدرات على المجتمع الليبي، كما يعكس جدية النيابة العامة في مواجهة هذه الجرائم.

آخر تحديث: 2 ديسمبر 2025 - 22:48
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً