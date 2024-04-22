أعلن جهاز دعم الاستقرار، مساء اليوم الاثنين، عن ضبط تشكيل عصابي يمتهن جلب المخدرات من خارج ليبيا.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بتمكن إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين يقومان بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتي يقومان بجلبها إلى ليبيا من دولتي مالطا وتركيا.

وبعد إعداد كمين محكم عبر عملية بيع وشراء لكمية 500 قرص مهلوس من المصدر، تم ضبط الشخصين، ومن خلال عملية الاستدلال منهما تم الكشف عن امتلاكهما لكمية أخرى مخزنة باستراحة أحد الشخصين المضبوطين.

وتم إحضار كمية المواد المخدرة من الاستراحة، حيث بلغ إجمالي الكمية المضبوطة 15,020 قرصاً مهلوساً (إكستسي) وما يقارب من 400 جرام من مخدر الكوكايين.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المضبوطان إلى النيابة العامة للتصرف.

تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين يقومان بالاتجار بالمخدرات… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الاثنين، ٢٢ أبريل ٢٠٢٤