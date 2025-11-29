ضبط تشكيل عصابي ينقل «الكوكايين» من طبرق إلى الزاوية

أمرت النيابة العامة بحبس متهم ضُبط متلبساً بحيازة 2021 غراماً من مخدر الكوكايين، وذلك على خلفية تحريات أجراها مأمور مكتب جمع الاستدلالات والدوريات الصحراوية حول مخطط لنقل كمية من المخدر من مدينة طبرق إلى مدينة الزاوية بقصد الاتجار.

وكانت التحريات الأولية قد أسفرت عن ضبط أحد أفراد التشكيل الإجرامي أثناء نقله الكمية المذكورة. وبعرض الواقعة على وكيل النيابة بمكتب المحامي العام في البيضاء، أصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، موجهاً في الوقت ذاته بملاحقة بقية عناصر التشكيل المتورطين في العملية.

وتأتي هذه العملية في سياق جهود السلطات الليبية للحد من نشاط شبكات تهريب المخدرات، التي تستغل الطرق الصحراوية المفتوحة لنقل كميات كبيرة من المواد المحظورة بين المدن.

وتشير تقارير أمنية إلى زيادة استخدام هذه الطرق في أنشطة التهريب خلال السنوات الأخيرة، ما يدفع الأجهزة المختصة إلى تعزيز التحريات والمتابعة الميدانية.

وشهدت ليبيا بعد عام 2011 تنامياً في نشاط شبكات التهريب مستفيدة من الفراغ الأمني وتعدد مناطق النفوذ، إذ أصبحت بعض الطرق الصحراوية ممراً أساسياً للمخدرات القادمة من دول شمال إفريقيا والمتجهة إلى السوق المحلي أو عبرها إلى وجهات أخرى.