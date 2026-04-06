ضبط «تشكيل نسائي» من جنسية عربية متورط بعدة سرقات

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عن ضبط تشكيل نسائي من جنسية عربية متورط في ارتكاب عدة وقائع سرقة داخل العاصمة، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية المواطنين.

ووفق بيان رسمي صادر عن مديرية أمن طرابلس، تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة أبوسليم من ضبط المتهمات بعد عمليات تتبع دقيقة، وجمع معلومات وتحليل البيانات المتعلقة بأساليبهن الإجرامية.

وأوضحت المديرية أن المتهمات اعتمدن أساليب متعددة للسرقة، منها افتعال حالات إغماء وهمية لاستدراج الضحايا وتشتيت انتباههم وسرقة محتويات الحقائب، بالإضافة إلى استغلال الازدحام داخل المحال التجارية لسرقة المصوغات الذهبية، وكذلك استهداف كبار السن لسرقة مقتنياتهم.

كما أسفرت التحقيقات عن ضبط شخص ثالث يقوم بـ نقل المتهمات وتسهيل تنقلهن بين المواقع المختلفة، ما ساعد في تنفيذ عمليات السرقة بشكل منظم.

وبعد استكمال إجراءات الاستدلال، تم التعرف على المتهمات من قبل الضحايا، وتبين أنهن مطلوبات على ذمة قضايا سرقة في مركز شرطة باب بن غشير ومركز شرطة عين زارة. وقد تم إحالتهن إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس في ختام بيانها أنها مستمرة في حملاتها لمكافحة الجريمة، وضبط كل من يهدد أمن وسلامة المواطنين، داعية الجميع إلى التعاون مع السلطات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

مديرية أمن طرابلس تضبط مركبة مطلوبة وتقبض على متهم في قضايا نصب واحتيال

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن تحقيق نتائج أمنية هامة ضمن جهودها المستمرة لمكافحة جرائم سرقة السيارات وملاحقة المطلوبين، من خلال ضبط مركبة مطلوبة والقبض على متهم في قضايا نصب واحتيال.

وأوضحت المديرية، في بيان رسمي، أن أعضاء قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات تمكنوا بتاريخ 29 مارس 2026 من ضبط مركبة آلية من نوع كيا سورينتو سوداء اللون، تبين أنها مطلوبة على ذمة بلاغ مسجل بتاريخ 25 أغسطس 2024 بدائرة مركز شرطة تاجوراء. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع مخاطبة غرفة العمليات، وإحالة المركبة وسائقها إلى جهة الاختصاص.

كما أسفرت الجهود الأمنية بتاريخ 28 مارس 2026 عن ضبط أحد المطلوبين المرتبط بثلاث وقائع نصب واحتيال تعود لسنوات سابقة، والمرتبطة بعدة محاضر في دوائر مراكز الشرطة المختلفة. وبالاستدلال معه، اعترف المتهم بتنفيذ الوقائع المنسوبة إليه، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه العمليات تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على ملاحقة المطلوبين وضبط المركبات المسروقة والمطلوبة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة وحماية المواطنين.