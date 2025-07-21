ضبط ثلاث مركبات مخالفة في طرابلس وتحويلها إلى مباحث المرور

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وضبط المخالفات المرورية، تمكنت دوريات قسم شرطة النجدة في طرابلس من ضبط ثلاث مركبات تحمل بيانات غير مطابقة، ضمن عمليات الاستيقاف الأمني الروتيني في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة.

ففي نقطة التفتيش المتمركزة عند الجسر الحديدي سابقًا، استوقفت إحدى الدوريات مركبة نوع “هيونداي سنتافي” (لون رصاصي غامق) كانت محمَّلة على متن ساحبة من نوع “إفيكو” (لون أبيض)، وبالاستعلام عن رقم الهيكل المثبت على المركبة عبر منظومة الاستعلام الأمني، تبيّن أن البيانات لا تعود إلى مالكها المفترض، ليتم تسليم المركبة والسائق إلى قسم مباحث المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي منطقة جنة العريف، تمكنت دورية أخرى من ضبط مركبة نوع “هيونداي فولتر” (لون أبيض) بعد الاشتباه بها، حيث كشفت المعاينة أن رقم الهيكل لا يطابق الرقم المثبت على المركبة، ما يشير إلى وجود تلاعب في بياناتها. وتم إحالة المركبة وسائقها إلى الجهات المختصة.

كما أسفرت عملية تفتيش ثالثة عند جزيرة الدرن عن ضبط مركبة نوع “ميتشي بيشي” (لون رصاصي) تبين أنها جمرك، وأن لوحاتها تعود لمركبة أخرى، ليتم تحويلها مع سائقها إلى مباحث المرور وفقًا للإجراءات المعمول بها.

وتؤكد شرطة النجدة استمرارها في تنفيذ المهام الأمنية اليومية وملاحقة المخالفات التي تهدد السلامة العامة أو تتصل بجرائم محتملة تتعلق بتزوير المستندات أو تداول المركبات بطرق غير قانونية.