ضبط حاوية مُحملة بكمية كبيرة من كبد الدجاج المجمد

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حاوية بميناء مصراتة مُحملة بكمية كبيرة من كبد الدجاج المجمد غير صالح للاستهلاك البشري.

وأفادت المصلحة بأن أعضاء مركز جمرك ميناء مصراته البحري تمكنوا من ضبط حاوية 40 قدم محملة بكمية كبيرة من كبد الدجاج المجمد غير صالح للاستهلاك البشري والمحضور استيرادها بناء على قرار وزارة الاقتصاد رقم 359 بشأن البضائع المحضورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونوهت الجمارك الليبية إلى أن هذه الجهود المبدولة من قبل أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة تأتي في إطار المحافظة على الأمن الغذائي والصحي للمواطن، وبمتابعة وتعليمات مباشرة من إدارة مصلحة الجمارك لكل أعضائها بضرورة تكتيف الجهود وإيقاف كل ما هو محضور وممنوع ويؤثر سلباً على الأمن الغدائي والاقتصاد الوطني.