ضبط خضروات مصدرها الصرف الصحي في البيضاء

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط كمية من الخضروات مصدرها الرئيسي مجرى صرف صحي جنوب مدينة البيضاء بالجبل الأخضر.

وبحسب ما أفاد المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن هذه الخضروات يتم اقتطافها من قبل ضعاف النفوس وبيعها في السوق المحلي.

وجاء ذلك خلال جولة تفتيشية لمفتشي الرقابة على الأغذية والأدوية البيضاء للتحري والتقصي على أماكن زراعة الخضروات والفواكه بالتعاون مع مركز الحرس البلدي البيضاء الجديدة ومكتب الإصحاح البيئي لتقييم السوق المحلي من الخضروات و الفواكه والتأكد من مواقعها وأنها صالحة للزراعة والمياه المستخدمة في الري ، قبل توريدها للسوق المحلي.

هذا وتم اتخاذ الإجراءات الرقابية الازمة بالخصوص وإحالة المخالفات إلى الحرس البلدي.