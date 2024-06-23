ضبط سارق كابلات كهربائية في بنغازي

ضبط عناصر مركز شرطة المدينة بمدينة بنغازي، أمس السبت، شخصا يقوم بالحفر واستخراج الكابلات الكهربائية، لغرض بيعها.

وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي، أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات بالفندق البلدي، لاحظوا دخول أحد الأشخاص خلف السياج الأزرق المقابل للفندق، وعلى الفور راقبه أعضاء التحريات وضبط متلبساً بسرقته، علما بأن عملية الحفر كانت في وقت سابق.

وبين المكتب أن المتهم يُدعى أ.ر.س، واعترف بالحفر واستخراج الكابلات الكهربائية المصنوعة من النحاس والألمونيوم لغرض بيعها كخردة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، تمهيداً لإحالته إلى النيابة.

تحريات مركز شرطة المدينة تتمكن من ضبط شخص يقوم بالحفر وإستخراج الكابلات الكهربائية لغرض بيعها بالفندق البلدي… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في السبت، ٢٢ يونيو ٢٠٢٤