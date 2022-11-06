ضبط سفينة تحمل وقوداً مهرباً من بنغازي إلى ألبانيا

أفادت مصادر مطلعة لـ”عين ليبيا”، بأن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” احتجزت سفينة تحمل علم الكاميرون على متنها كميات كبيرة من وقود الديزل المُهرب من ميناء بنغازي البحري إلى ألبانيا.

وأوضحت المصادر أن “الإنتربول” أخطرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أنها اعتقلت كافة أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 20 شخصاً معظمهم ليبيون، وبينهم سوريون ومصريون.

وبحسب المصادر، فإن هذه السفينة أبحرت من ميناء بنغازي لحساب صدام خليفة حفتر، وهذه ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها سفن تهريب الوقود من موانئ شرق ليبيا الخاضعة لسيطرة قوات حفتر.