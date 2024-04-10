ضبط «سوداني» قام بسرقة 100 ألف دينار في أجدابيا

أعلن مكتب التحري والقبض بجهاز البحث الجنائي، أن أعضاء المكتب تمكنوا صباح اليوم الأربعاء المتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، من ضبط شخص سوداني الجنسية قام بسرقة مبلغ مالي من مواطن ليبي الجنسية قدره مئة ألف دينار.

وقال مدير المكتب اللواء المعتزبالله أبوبكر السعيطي، “تلقينا بلاغا على تمام الثالثة فجر اليوم من مواطن يفيد بسرقة مبلغ مالي منها قدره مئة ألف دينار”، مشيرا إلى “أن البلاغ كان عن سارق مجهول الهوية، تمكن من سرقة المبلغ المالي من محل كبير لمواد البناء في مدينة أجدابيا”.

ولفت إلى أن “التحقيقات الأولية أشارت بأصابع الاتهام إلى شخص سوداني يدعى (الطيب)، مؤكدا إلقاء القبض عليه والاستدلال معه”.

وأوضح أن “الاستدلالات أثمرت اعتراف المتهم وإرجاعه لكامل المبلغ قبل التصرف فيه أو الفرار به”، مشيرا إلى “قفل القضية في غضون ساعتين، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة”.