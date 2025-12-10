تعزيز جهود مكافحة الجرائم في طرابلس

أعلن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات في مديرية أمن طرابلس عن ضبط مركبتين مطلوبتين في قضيتين منفصلتين، وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وضبط أعضاء التحري بتاريخ 4 ديسمبر 2025 مركبة من نوع هونداي H1 بيضاء اللون، وتبيّن أنها مطلوبة لقسم مرور قمينس بمديرية أمن بنغازي وفق إشارة صادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2021، وأُحيلت المركبة إلى إدارة التحري والاستدلالات بجهاز المباحث الجنائية لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما ضبط أعضاء التحري بتاريخ 10 ديسمبر 2025 مركبة من نوع هونداي إلنترا بيضاء اللون، وتبيّن أنها مطلوبة في واقعة صدم مواطن والفرار داخل دائرة قسم مرور عين زارة بتاريخ 21 نوفمبر 2022، وأُحيلت المركبة وسائقها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعمل قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات على تعزيز جهوده لمتابعة المركبات المطلوبة وإحالتها للجهات العدلية، بما يسهم في دعم عمل أجهزة التحقيق والحد من الجرائم المرتبطة بالمركبات والهروب بعد الحوادث.