ضبط شبكة تزوير صكوك مصرفية بقيمة 7 ملايين دينار

كشف مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عن ضبط شبكة متورطة في قضية تزوير وسرقة صكوك مصرفية بقيمة مالية تقدّر بـ سبعة ملايين دينار ليبي، تم الاستيلاء عليها من داخل خزينة شركة الراحلة للخدمات النفطية.

وبحسب المكتب، فقد وردت معلومات دقيقة تفيد بقيام مجهولين بتزوير صكوك مصدّقة تعود لشركة الراحلة، وإيداعها في مصرف الوحدة – فرع زليتن، تمهيدًا لسحب مبالغ مالية طائلة دون وجه حق.

وعلى ضوء هذه المعلومات، تم تنفيذ تحريات مكثفة أسفرت عن ضبط أمين خزينة الشركة المدعو “أ.م.أ.ال”، الذي أقرّ خلال الاستدلال معه بتسليمه الصكوك المصرفية المستلمة من أصحاب محطات الوقود إلى أحد مشغلي المحطات التابعة للشركة، والذي قام بدوره بإيداعها في حساب شركة خاصة به داخل المصرف المذكور.

كما أسفرت التحقيقات عن ضبط موظف بالمقاصة في مصرف الوحدة ويدعى “م.أ.ع.ال”، الذي اعترف باستلام الصكوك من مشغل المحطة، وإيداعها لصالحه في حساب خاص داخل الفرع نفسه، ما سهّل عملية سحب الأموال بطريقة غير قانونية.

وأكد المكتب أن المتهمين جرى إحالتهما رفقة كامل ملف القضية إلى مكتب السيد المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تتواصل عمليات البحث والتحري لضبط باقي المتورطين في الواقعة وتقديمهم للعدالة.