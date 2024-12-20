ضبط شبكة صنّعت خمورا أدت لوفيات وإصابات في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي الكبرى، اليوم الجمعة، عن ضبط شبكة مسؤولة عن تصنيع وبيع خمور أدت إلى وفيات وإصابات خطيرة في مدينة بنغازي.

وبحسب بلاغ للمديرية، فقد تمكن قسم البحث الجنائي، التابع لمديرية أمن بنغازي الكبرى، من القبض على الشبكة المسؤولة عن توزيع وتصنيع الخمور بمواد ممنوعة التداول جنائيًا ودوليًا، والتي تسببت في كارثة إنسانية، أدت إلى وفاة 16 شخصاً، وإصابة 17 آخرين بحالات تسمم كحولي خطيرة، إضافة إلى فقدان 4 أشخاص لبصرهم بشكل كامل.

وكشفت التحقيقات أن هذه الخمور تحتوي على مواد كحولية خطيرة تُعرف باسم “ايتيسين”، وهو نوع من “الأثولين”، وقد تم بيعها لصناع الخمور ومروجيها بطرق غير قانونية في عدة مناطق داخل مدينة بنغازي، وتبين أن المتهم الرئيسي في القضية، يُدعى “د. أ”، كان المورد الأساسي لهذه المواد.

كما أكدت التحقيقات أن المتهم الرئيسي قام بتوزيع كميات من هذه الخمور على أشخاص آخرين، وهم “ج. ح” و”ع. ح” الملقب بـ “الع”، و”ع”، وأشارت التحقيقات إلى أن الكميات التي تم بيعها تسببت مباشرة في حالات التسمم والوفيات.

وتم القبض على المتهمين الرئيسيين الذين اعترفوا بتورطهم في تصنيع وتوزيع هذه الخمور المسمومة، كما تم القبض على من يقوم بتوريد المواد الطبية التي وضعت في هذه الخمور وهو من أصحاب شركات الأدوية المدعو “د.أ”.

وأسفرت التحقيقات عن ضبط الشبكة بالكامل وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ونوهت مديرية أمن بنغازي الكبرى إلى أنه سيتم نشر فيديو يظهر اعترافات جميع المتورطين في هذه الحادثة.