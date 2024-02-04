ضبط شبكة لترويج وبيع المواد المخدرة بطبرق

ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق، عصابة من 3 أشخاص من الجنسية المصرية، يمتهنون بيع وترويج المواد المخدرة (كوكايين) وبيع وترويج المواد المخدرة وأقراص الهلوسة.

وذكر مكتب الإعلام الأمني، أنه عقب إعداد كمين محكم من أعضاء الفرع، تم ضبط التشكيل متلبساً بعملية التصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وعثر بحوزة الشبكةعلى 17 ألف قرص هلوسة و5 كيلوجرامات من مادة الكوكايين و900 جرام من مادة “بيسا” و2 كيلو من مخدر الحشيش. وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المقبوض عليهم.