ضبط شحنات تهريب كبيرة.. الجمارك تحمي الاقتصاد والحدود

تمكنت مصلحة الجمارك الليبية، بالتعاون مع المنطقة العسكرية الجبل الغربي، من ضبط قضيتين للتهريب في منطقتي درج والحمادة، ضمن جهودها المستمرة لمكافحة جرائم التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت مصلحة الجمارك أن العملية الأولى أسفرت عن ضبط 270 كرتونًا من السجائر الأجنبية المعدة للتهريب في منطقة درج، بينما تم ضبط 255 زجاجة خمر أجنبية الصنع في منطقة الحمادة خلال العملية الثانية.

وأكدت المصلحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، وإحالة القضيتين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات.

وتبرز هذه العمليات نجاح التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعكس حرص مصلحة الجمارك على حماية الحدود وصون أمن الوطن ودعم الاقتصاد الوطني.