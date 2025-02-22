ضبط شحنات «وقود ومواد غذائية» مهربّة في سبها

تواصل النيابة العامة، تدابيرها الرامية إلى مجابهة نشاط التهريب، والاتجار غير المشروع بالمحروقات والسلع الغذائية.

وأعلنت النيابة العامة عن “ضبط عدد من المركبات المحملة بالوقود والسلع الغذائية في مدينة سبها، قبيل محاولة تهريبها”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، أشارت إلى “إصدار قرار بإغلاق المحال التي تم ضبط المواد المهربة فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين”.

وفي بيان لها، أفادت النيابة بأنها “تمكنت من ضبط 173 مركبة معدة لتهريب الوقود، بالإضافة إلى نحو 1740 كيس سكر، وأكثر من 27 ألف كيس دقيق، و81 ألف صندوق مكرونة، و200 صندوق زيت طعام”.

وبحسب البيان، “نفذت الحملة الأمنية في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، بمشاركة أعضاء من اللجنة الأمنية المشتركة بالجنوب، واستهدفت الحملة ثلاثة محال تستخدمها جماعة إجرامية لتنظيم عمليات تهريب المحروقات والمواد الغذائية إلى دول الجوار”.

وذكرت النيابة أن “بعض المواد كانت محملة على شاحنات بهدف تهريبها، وقد تم إصدار أوامر بالتحفظ على وسائل النقل والسلع المضبوطة، مع قفل المحال المرتبطة بالنشاط الإجرامي، وفتح دعوى قانونية ضد المتورطين في القضية”.